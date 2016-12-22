Людмила Алексеева предложила Путину воссоздать совет по помилованию

Председатель Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева предложила президенту Владимиру Путину создать совет по помилованию. Об этом она заявила на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По ее словам, президент не может отбирать людей для помилования, но может самостоятельно назначить людей для таких поручений. «Это должны быть люди, известные и вам, и стране хорошей репутацией, чтобы ни вы, ни наши сограждане не сомневались в их бескорыстии. И еще это должна быть общественная работа — значит, бесплатная, и это должен быть совет при президенте», — пояснила Алексеева.

Она напомнила, что в России уже работают региональные комиссии по помилованию и готовят списки людей. Губернаторы сами назначают членов комиссий. По мнению Алексеевой, чиновники «направляют в эти комиссии своих людей». Также в них могут оказаться «нечистые на руку» люди.

Правозащитница вызвалась войти в состав совета при президенте по помилованию и предложила несколько кандидатур, включая депутата Госдумы Галину Хованскую, экс-уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, члена СПЧ Николая Сванидзе и омбудсмена Татьяну Москалькову.

Комиссия по помилованию при президенте России в период с 1996 по 2001 год помогла почти 37 тыс. осужденным. После передачи процедуры в регионы с 2002 по 2016 год были помилованы только 890 человек.