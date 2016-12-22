В армянском Армавире мужчина с ножом захватил заложников в детском саду
Общество, 17:00
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В армянском Армавире мужчина с ножом захватил заложников в детском саду
Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники детей и сотрудников детского сада в армянском Армавире. Об этом сообщает издание Shamshyan.
Инцидент произошел днем в детском саду «Манушак» на улице Баграмяна. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и службы национальной безопасности. Как сообщил изданию замглавы местного МВД Арсен Айвазян, полицейские ведут переговоры со злоумышленником.
Позднее он отпустил почти всех заложников, оставив в здании детского сада лишь одного человека. Мотивы мужчины устанавливаются.