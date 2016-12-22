Скворцова сообщила о росте среднемесячной зарплаты врачей

Среднемесячная зарплата врачей в России за первое полугодие 2017 года выросла до 53 тыс. руб. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на конгрессе «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения», сообщает ТАСС.

«По итогам первого полугодия 2017 года в целом по РФ среднемесячная заработная плата врачей составила 52,9 тыс. руб., среднего персонала — 29,4 тыс., младшего персонала — 19,3 тыс.», — сказала Скворцова. По ее словам, зарплата врачей с 2012 года выросла на 48%, а среднего и младшего персонала — на 46 и 75% соответственно.

Министр подчеркнула, что 2,3 млн работников (около 85,5% от общего числа) государственных и муниципальных медицинских учреждений уже работают по эффективным трудовым контрактам.

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 октября заявил, что к концу 2018 года средняя зарплата врачей в столице составит 120 тыс. руб. Таким образом, зарплаты должны вырасти на 40% по сравнению с 2016 годом. Тогда средняя зарплата составляла 87,3 тыс. руб.

В конце сентября заммэра Москвы Леонид Печатников также сообщал, что средняя зарплата врачей общей практики в поликлиниках городского департамента здравоохранения равняется 110 тыс. руб. Он подчеркнул, что эта сумма сопоставима с зарплатой медиков в странах Западной Европы.