В Минкомсвязи заявили о начале регистрации паспорта болельщика на ЧМ-2018

В России начата регистрация паспорта болельщика для зрителей чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи).

Как сообщает ведомство, паспорт болельщика (FAN ID — персонифицированная карта зрителя) является частью системы идентификации посетителей мероприятия. Подобный документ должен получить каждый, кто купил билет на футбольные матчи ЧМ-2018. Оформление паспорта возможно только при наличии подтвержденной FIFA заявки на билет. Заказ паспорта проводится на сайте www.fan-id.ru. Получить его можно в специальных центрах выдачи. Кроме того, частично будет организована их доставка через отделения почтовой связи. В частности, паспорт болельщика можно будет доставить зрителю за границу.

Паспорт болельщика представляет собой заламинированный бланк, в котором отображены персональные данные и фотография болельщика. Он действует все матчи ЧМ-2018, а также дает право бесплатного проезда в поездах и общественном транспорте городов-организаторов матчей в дни состязаний. Для иностранных граждан и лиц без гражданства документ дает право безвизового пребывания на территории России во время проведения ЧМ-2018. Этот период включает также десять дней до начала и десять дней после окончания состязаний.

В начале июля стало известно, что паспорт болельщика ЧМ-2018 вошел в число документов, которые дают право покупать алкоголь в России. Это стало возможно после вступления в силу соответствующего приказа Минпромторга, опубликованного 23 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В 2014 году сумма расходов на организацию мероприятий и строительство спортивной, транспортной и прочей инфраструктуры оценивалась в 620 млрд руб. В начале 2017 года стало известно, что финальная сумма расходов на чемпионат достигла 638 млрд руб. В частности, увеличены были ассигнования на строительство спортивных объектов.