Абрамович купил четвертый особняк на одной улице в Нью-Йорке

Российский миллиардер Роман Абрамович купил четвертый таунхаус в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.
Бизнесмен приобрел дом номер 9 на Восточной 75-й улице. Ранее он купил дома номер 11, 13 и 15 по той же улице. По данным источника издания, теперь он собирается объединить воедино таунхаусы 9, 11 и 13.
В конце 2014 года он потратил почти $70 млн на три таунхауса в Нью-Йорке на Восточной 75-й улице. Он собирался объединить дома номер 11, 13 и 15 в единый ансамбль. Здания были построены в XIX веке в стиле королевы Анны, однако в 1923 году фасад дома номер 11 перестроили.
Летом 2016 года сайт 6sqft.com опубликовал презентацию архитектурного бюро Stephen Wang + Associates, которая демонстрирует, как бизнесмен собирается объединить три таунхауса.
Forbes оценивает состояние Абрамовича в $9,2 млрд, он занимает 139-е место в рейтинге богатейших людей мира и 12-е место в списке богатейших людей России.