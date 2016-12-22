Самый длинный в мире электрокабель соединит Данию с Великобританией

Силовой кабель Viking Link длиной 750 км, который свяжет Данию и Великобританию, станет самым длинным подобным кабелем в мире, заявил датский министр экологии и энергетики Ларс Кристиан Лиллихот. Об этом сообщает Copenhagen Post.

По его словам, этот кабель, который «может стать длиннейшим в мире», повысит «энергетическую безопасность Дании». «Сильные энергетические связи необходимы для таких наций, как датская. У нас будет возможность продавать избыток нашей «зеленой» электроэнергии на крупных рынках», — сказал министр.

​В то же время Лиллихот отметил, что в случае слабых ветров и отсутствия достаточного количества солнечного света (Дания пользуется для выработки «зеленой» электроэнергии главным образом ветряками и солнечными панелями. — РБК) «мы можем получить дополнительное снабжение из-за рубежа».

Новый силовой электрокабель пройдет от города Вейена на юге области Ютландия до местности в районе города Бостона в британском графстве Линкольншир, в 170 км от Лондона. Мощность кабеля составит 1400 МВт. Строительство энергетической артерии начнется в 2019 году и завершится в 2022 году. Кроме того, в связи с реализацией Viking Link в рамках еще двух проектов будет расширена высоковольтная электросеть между Хольстебро и немецкой границей. В совокупности Дания планирует инвестировать 11 млрд крон ($1,715 млрд) в три названных проекта.

В октябре 2016 года Google и Facebook договорились о прокладке интернет-кабеля длиной более 12 тыс. км по дну Тихого океана между Гонконгом и Лос-Анджелесом. Новый транстихоокеанский кабель должен начать функционировать в 2018 году. Он будет иметь пропускную способность данных около 120 терабит в секунду.



