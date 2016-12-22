Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек под Волгоградом

Волжский городской суд (Волгоградская область) арестовал сроком на два месяца местного жителя, подозреваемого в убийстве двух девушек. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР).

31-летний житель Волжского был задержан в Химках. В ходе допроса он признал свою вину в двойном убийстве. По словам обвиняемого, 13 октября 2017 года после отдыха в караоке-клубе он с двумя девушками приехал к себе домой. Когда он разрезал пиццу, между ним и 29-летней женщиной произошел конфликт. В порыве гнева мужчина ударил ее ножом по горлу. Затем, чтобы избавиться от свидетеля, он убил и ее подругу. Тела обвиняемый упаковал в мешки и закопал в лесу в районе городской промзоны. Машину, в которой он вез останки жертв, мужчина бросил неподалеку.

В ходе проверки, проведенной региональным управлением СКР, следователи нашли и извлекли тела убитых. Они были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, где будут установлены причина и время смерти потерпевших. Региональное управление СКР продолжает расследование в рамках уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).