В Москве задержали подозреваемых в разгроме посвященных ветеранам стендов

В Москве полицейские задержали двоих мужчин, которых заподозрили в поломке стендов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.



Как отмечается в сообщении, в районе Измайлово двое мужчин сломали стенды, посвященные Великой Отечественной войне. Они погнули и повалили их, разбили стекло и разорвали плакаты.



Подозреваемыми были 22-летний и 28-летний приезжие из стран ближнего зарубежья. Против них было возбуждено дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). Они были заключены под стражу.



Как сообщает «Пятый канал», подозреваемые работают грузчиками в магазине. Один из них живет в подсобке. Задержанные не могли объяснить, зачем сломали стенды. Оба рассказали, что были в состоянии алкогольного опьянения. Один из них заявил, что не помнит, что делал.