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На Урале осудили экс-подполковника ФСИН за вымогательство
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На Урале осудили экс-подполковника ФСИН за вымогательство
Общество, 13:27
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На Урале осудили экс-подполковника ФСИН за вымогательство

Суд в Магнитогорске осудил двух граждан, один из которых до суда носил звание подполковника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на восемь лет колонии строгого режима. Их признали виновными в вымогательстве 5 млн руб. у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Следствие установило, что с декабря 2016 года по февраль 2017 года 45-летний житель Верхнеуральска вместе с подельником из Магнитогорска вымогал по телефону деньги у местного предпринимателя, используя разные сим-карты. Преступники угрожали бизнесмену насилием, уничтожением и повреждением его имущества и собственности родственников. В случае отказа вымогатели также угрожали применить насилие к несовершеннолетней дочери предпринимателя. Целью вымогателей были 5 млн руб., полученных бизнесменом от продажи нежилого помещения.

В январе 2017 года 45-летний житель Верхнеуральска, чтобы «ускорить» выплату вымогаемой суммы, облил бензином капот автомобиля, принадлежавшего бывшей гражданской жене предпринимателя. В феврале полицейские задержали преступников в ходе передачи им муляжа денег.

Суд признал жителей Верхнеуральска и Магнитогорска виновными в совершении преступлений по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере). Кроме лишения свободы один из преступников был лишен звания подполковника ФСИН. Также их обязали выплатить компенсации в размере 90 тыс. руб. в качестве возмещения материального вреда и 280 тыс. руб. — морального ущерба.

В сентябре в Москве арестовали сотрудника полиции и двух его знакомых по делу о вымогательстве 4 млн руб. у бизнесмена. Представившись сотрудниками ФСБ, они незаконно задержали предпринимателя в кафе на Ленинградском шоссе. Затем бизнесмена доставили в отделение полиции «Нахабинское» и угрожали возбудить против него уголовное дело в случае отказа передать названную сумму. Злоумышленники были задержаны полицией при передаче оставшейся части денег в размере 1 млн руб. в городе Красногорске Московской области.

Теги: ФСИН , Челябинская область , Магнитогорск , вымогательство
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