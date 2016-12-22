Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,08 57,60 EUR Нал. 67,61 67,02 USD Бирж. 57,70 -0,36 EUR Бирж. 67,15 -0,26 USD ЦБ. 57,87 -0,21 EUR ЦБ. 67,22 -0,31 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6200,84 +60,84 ММВБ 2072,78 +0,19% РТС 1131,75 +1,17% Brent 60,59 +0,15% DJIA 23434,19 +0,14% Nasdaq 6701,26 +2,20% FTSE 7485,14 -0,27%
Путин назначил нового заместителя главы управделами президента
Лента новостей
Росрыболовство начало проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале 14:19, Общество Медведев утвердил «значительные» изменения в правилах дорожного движения 14:13, Общество В Норвегии вынесли приговор арестованному за бомбу подростку из России 14:10, Общество Орешкин рассказал о «запасе прочности» экономики перед санкциями 14:03, Экономика Суд отказался принять к рассмотрению иск Плющева к ФСБ из-за Telegram 14:02, Технологии и медиа Яровая предложила создавать реестры организаторов детского отдыха 13:57, Политика Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек под Волгоградом 13:56, Общество «Пятница» заявила о праве на 50% заработка Елены Летучей на «Первом» 13:46, Технологии и медиа Лоукостер «Победа» подал в суд на Минтранс и Росавиацию 13:37, Бизнес Путин назначил нового заместителя главы управделами президента 13:33, Политика Суд подтвердил отказ на арест турбин Siemens в Крыму 13:30, Общество Фельгенгауэр рассказала о первых минутах после нападения 13:28, Общество На Урале осудили экс-подполковника ФСИН за вымогательство 13:27, Общество Минтранс поручил Росавиации рассмотреть план по спасению «ВИМ-Авиа» 13:19, Бизнес Минпромторг расширил программу льготного лизинга на легковые машины 13:11, Бизнес МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия» на причастность к хищениям 13:07, Финансы В Москве задержали подозреваемых в разгроме посвященных ветеранам стендов 13:04, Общество Кремль прокомментировал планы Гордон баллотироваться в президенты 12:54, Политика МЧС опубликовало видео обследования обломков упавшего в Норвегии Ми-8 12:52, Общество Альфа-банк назвал компанию Абрамовича бенефициаром «китайского пути» 12:34, Бизнес Отдохнуть за 3 дня: лучшие города в трех часах лёта 12:30, Стиль В московском метро у мужчины изъяли кустарное оружие 12:28, Общество Wi-Fi появится во всех классах школ Москвы до конца 2018 года 12:26, Технологии и медиа СМИ сообщили об обвинении экс-министра финансов Эстонии в педофилии 12:22, Политика Ведущая «Ревизорро» Елена Летучая перейдет на «Первый канал» 12:21, Технологии и медиа Верховный суд передал дело Михальченко из Петербурга в Москву 12:15, Общество Синоптики предупредили о рекордно низком давлении и ливнях в Москве 12:07, Общество S&P повысило рейтинг банка Русский Стандарт до уровня «B–/B» 12:04, Пресс-релизы
Путин назначил нового заместителя главы управделами президента
Политика, 13:33
0
Путин назначил нового заместителя главы управделами президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Вербового заместителем управляющего делами президента — начальником главного медицинского управления управления делами президента. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Вербовой занимал должность заместителя начальника главного медицинского управления.

Должность заместителя управделами президента была вакантной почти год. Ранее ее занимал Константин Котенко, которого Путин уволил в конце ноября 2016 года. Он был освобожден от должности с формулировкой «по собственному желанию». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснил, что увольнение Котенко связано с его избранием в Российскую академию наук (РАН). За несколько дней до этого Путин пригрозил увольнением государственным служащим, которые стали академиками РАН вопреки его запрету.

Дмитрий Вербовой задекларировал за 2016 год доход в размере почти 21,5 млн рублей, 15,7 млн рублей из которых пришлось на субсидию на приобретение жилья, следует из опубликованных данных на на сайте Управделами президента. В собственности чиновника в декларации также значатся два земельных участка общей площадью 4352 кв. м, две дачи площадью 274,1 кв. м. и 166,6 кв. м. Кроме того, Вербовой задекларировал две квартиры площадью 103 кв. м и 139,6 кв. м, а также гараж, машиноместо, баню и хозблок.

Главное медицинское управление было создано в 1993 году. Оно является частью Управления делами президента. Управление организует и обеспечивает медицинское и санаторно-курортное обслуживание работников высших государственных органов, представителей законодательной, исполнительной, судебной власти и других госорганов и организаций, а также членов их семей. Также управление обеспечивает санитарно-эпидемиологический надзор на подведомственных Управделами президента объектах.

Теги: Владимир Путин , управделами президента , Дмитрий Вербовой
Главное
Медведев утвердил «значительные» изменения в правилах дорожного движения Общество
Материалы по теме
Путин уволил нарушивших его запрет на избрание в РАН чиновников Политика
Путин пригрозил уволить ставших академиками РАН чиновников Политика
Управделами президента заработал 21,1 млн руб. в 2016 году Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку