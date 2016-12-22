Путин назначил нового заместителя главы управделами президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Вербового заместителем управляющего делами президента — начальником главного медицинского управления управления делами президента. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Вербовой занимал должность заместителя начальника главного медицинского управления.

Должность заместителя управделами президента была вакантной почти год. Ранее ее занимал Константин Котенко, которого Путин уволил в конце ноября 2016 года. Он был освобожден от должности с формулировкой «по собственному желанию». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснил, что увольнение Котенко связано с его избранием в Российскую академию наук (РАН). За несколько дней до этого Путин пригрозил увольнением государственным служащим, которые стали академиками РАН вопреки его запрету.

Дмитрий Вербовой задекларировал за 2016 год доход в размере почти 21,5 млн рублей, 15,7 млн рублей из которых пришлось на субсидию на приобретение жилья, следует из опубликованных данных на на сайте Управделами президента. В собственности чиновника в декларации также значатся два земельных участка общей площадью 4352 кв. м, две дачи площадью 274,1 кв. м. и 166,6 кв. м. Кроме того, Вербовой задекларировал две квартиры площадью 103 кв. м и 139,6 кв. м, а также гараж, машиноместо, баню и хозблок.

Главное медицинское управление было создано в 1993 году. Оно является частью Управления делами президента. Управление организует и обеспечивает медицинское и санаторно-курортное обслуживание работников высших государственных органов, представителей законодательной, исполнительной, судебной власти и других госорганов и организаций, а также членов их семей. Также управление обеспечивает санитарно-эпидемиологический надзор на подведомственных Управделами президента объектах.