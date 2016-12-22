СМИ сообщили об обвинении экс-министра финансов Эстонии в педофилии

Шведская полиция обвинила бывшего министра финансов Эстонии Мадиса Ююрике в педофилии. Соответствующее письмо было послано в адвокатскую контору Маты Карнешети. Об этом сообщает Postimees.

По данным издания, эти обвинения 74-летний Ююрике не признает и в свою очередь обвиняет заявителя во лжи.

Издание не располагает комментариями стокгольмской полиции, а также адвокатской конторы, в которую пришло письмо.

Сам Ююрике заявил, что в полиции его не захотели слушать. Он обвинил молодого человека в ложных показаниях. Пока против экс-министра финансов не было возбуждено уголовное дело.

В письме сказано, что бывший министр финансов встречался с пострадавшим, имя которого не называется. Мальчик прибыл из Эстонии в Швецию в 1991 году, когда ему было пять лет. Мальчик с семьей жили в однокомнатных апартаментах, которые были взяты в аренду через посредника. Родителей пострадавшего познакомили с Ююрике, который помог им переехать в другой дом.

По словам заявителя, с Ююрике он часто встречался в Стокгольме в так называемом Эстонском доме, который контролировал бывший министр финансов. Сам Ююрике заявил, что немного знает о молодом человеке. По его словам, молодой человек получил работу в Эстонском доме «шесть-семь лет назад», когда Ююрике занимал должность председателя правления. Бывший министр финансов утверждает, что он не знал семью заявителя. Он отметил, что против него мог выдвинуть обвинения заявитель, потому что он часто обвинял его в отсутствии профессионализма на рабочем месте.

На данный момент Ююрике является членом Комитета по аудиту Европейского инвестиционного банка, членом совета нескольких шведских компаний, а также ведет лекции в Уппсальском университете. Должность министра финансов Ююрике занимал с 1992 по 1994 год, а затем был советником премьер-министра.