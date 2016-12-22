СК завел дело после избиения подростка в интернате в Омске

Следственный комитет возбудил дело в отношении должностных лиц коррекционной школы-интерната в Омске, после того как там был избит подросток, сообщается на сайте следственного управления СКР по Омской области.

Дело завели по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

СК начал доследственную проверку, после того как в интернете появилось видео избиения 13-летнего мальчика другими воспитанниками интерната в возрасте 13–17 лет. Следователи допросили несовершеннолетних. По их словам, мальчик был избит 23 октября из-за сломанных наушников.

По словам мальчика, перед тем как началось избиение, подростки играли. После случившегося двое из воспитанников убежали из школы, однако через несколько часов их разыскали полицейские и привезли обратно. Экспертиза установила, что мальчик получил «ушибы мягких тканей руки».

Следователи допросили педагога, который после избиения заходил в комнату, однако не выявил конфликта и не принял меры. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также соблюдение мер по обеспечению безопасности подростков в интернате и контроля за ними. Ход и результаты расследования дела председатель СКР поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.