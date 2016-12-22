Более 90% россиян заявили о нежелании праздновать Хеллоуин

В России Хеллоуин не стал популярным — 94% россиян заявили, что не собираются его праздновать. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившего в РБК.

Большинство респондентов (61%), которые не намерены праздновать Хеллоуин, объяснили это принадлежностью праздника к другой культуре. Как отмечается в сообщении ВЦИОМа, низкая популярность Хэллоуина в России может быть связана с тем, что 60% опрошенных, по данным последнего опроса, не верят в существование колдунов, не доверяют гороскопам, гаданиям и пр.

Согласно опросу, отмечать Хэллоуин собираются 3% респондентов. Повышенный интерес наблюдается в самой молодой возрастной группе опрошенных — среди 18–24-летних. ​Народный рейтинг «нечисти» — страшных персонажей кино и литературы, который был составлен по итогам опроса, возглавил гоголевский Вий, этот персонаж назвали 11% россиян, говорится в сообщении ВЦИОМ. За ним в рейтинге следует Кощей Бессмертный, Баба Яга и Фредди Крюгер.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 25 по 26 октября 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook заявил, что Хеллоуин «противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России. Праздник «отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова», считает он.

По мнению Аксенова, устраивать «подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом «частной инициативы». В России нет официального запрета, однако тем, кто зарабатывает с помощью Хеллоуина деньги нельзя «ставить собственную прибыль выше интересов общества и нравственных законов», подчеркнул глава Крыма.