В Барнауле мужчина расстрелял трех человек в жилом доме

В Барнауле мужчина расстрелял трех человек в квартире жилого дома. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Алтайскому краю.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в доме на улице 40 лет Октября. Стрелок 56 лет открыл в квартире огонь по двум мужчинам и женщине и затем скрылся. В результате были госпитализированы два человека. Их состояние оценивается как тяжелое.

В МВД рассказали, что открывший стрельбу мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Во время задержания он оказывал вооруженное сопротивление. У задержанного полицейские нашли и изъяли более 100 патронов.

По факту произошедшего проводится проверка.