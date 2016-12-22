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«Матильда» собрала за первый уикенд около ₽200 млн
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«Матильда» собрала за первый уикенд около ₽200 млн
Конфликт вокруг «Матильды», 05:56
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«Матильда» собрала за первый уикенд около ₽200 млн

Фильм Алексея Учителя «Матильда», вышедший в прокат 26 октября, за первый уикенд собрал 199 млн руб и занял второе место. Об этом говорится на портале Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

По данным портала, суммарно кинолента собрала 201,8 млн руб., включая предпродажи. Ранее Алексей Учитель сообщал, что за первые дни продажи билетов «Матильда» собрала 69 млн руб. Режиссер признавал, что ожидания от старта были больше.

​Первым в рейтинге фильмов по итогам уикенда стала сказка «Последний богатырь» — полнометражный фильм Disney в России, снятый в партнерстве со студией Yellow, Black & White. Он собрал 415,7 млн руб.

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Как пояснял Учитель, его киноленте не хватает рекламы на телевидении. «В первый уик-энд те, кто хотел сходить, посмотря​т. Но есть еще та часть аудитории «за сорок», которую надо заманить», — говорил режиссер. По его словам, такую аудиторию можно заманить с помощью популярных телевизионных программ.

Фильм «Матильда» повествует об отношениях балерины польского происхождения Матильды Кшесинской и будущего российского императора Николая II. Против показа фильма выступали депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты.​

Теги: кино , «Матильда» , Алексей Учитель
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