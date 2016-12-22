В Луганской области из-за взрыва двух гранат в доме пострадала женщина

Неизвестный бросил две гранаты РГД-5 в частный дом в Луганской области, в результате взрыва ранения получила 60-летняя женщина. Об этом говорится в сообщении на странице Нацполиции Украины по Луганской области в Facebook.
Инцидент произошел 28 октября в 22:15 по местному времени (23:15 мск) в селе Мусиевка Миловского района. «Неизвестный бросил гранаты во двор и в окно жилого дома. В результате взрыво осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей получила 60-летняя женщина», — указывается в сообщении.
Пострадавшую доставили в больницу. Факт нападения был внесен в Единый реестр судебных решений и квалифицирован по статье «Покушение на убийство». В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленника.
Также в 20.00 по местному времени (21:00 мск) неизвестный бросил одну гранату РГД-5 в продуктовый магазин в Мусиевке. Граната не сдетонировала, в результате инцидента никто не пострадал.