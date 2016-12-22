В Европе жертвами урагана «Герварт» стали пять человек

В результате прошедшего 29 октября по Европе урагана «Герварт» погибли пять человек. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что по два человека погибли в Польше и Чехии из-за падения деревьев. Еще один человек стал жертвой стихийного удара в Германии. Из-за урагана 63-летний мужчина утонул на озере в Нижней Саксонии. Кроме того, тысячи жителей Польши и Чехии остались без электроэнергии. Скорость ветра достигала 180 км/ч.
Ранее в Берлине был введен режим чрезвычайной ситуации из-за приближения «Герварта» к городу. На дежурство были вызваны дополнительные бригады спасателей. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об ограничениях движения из-за урагана. Поезда не ходят в такие города, как Бремен, Ганновер, Брауншвейг, Гёттинген, Вольфсбург, Гамбург, Киль, Берлин, Дрезден и Лейпциг. В Гамбурге из-за шторма река Эльба вышла из берегов и затопила городскую набережную, а также часть улиц.