В Североморске обнаружили тела контрактника и двух членов его семьи
Общество, 19:06
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В Североморске обнаружили тела контрактника и двух членов его семьи
Тела военнослужащего-контрактника, его жены и ребенка обнаружены в квартире в Североморске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания в Североморске», — рассказал собеседник агентства. По факту смерти военного и его семьи возбуждено уголовное дело, сейчас командование Северного флота вместе с правоохранительными органами проводит проверку инцидента.