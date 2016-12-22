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В Барселоне прошла массовая акция против независимости Каталонии
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В Барселоне прошла массовая акция против независимости Каталонии
Каталония хочет независимости, 17:51
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В Барселоне прошла массовая акция против независимости Каталонии

Массовая акция против независимости Каталонии состоялась 29 октября в Барселоне. Об этом сообщает El Pais.

Организаторы акции заявили, что число демонстрантов превысило 1 млн человек. По данным властей города, в акции приняли участие более 300 тыс. человек. Демонстрация состоялась на площади между проспектами Пассаж де Грасиа и Гран-виа. Участники акции несли государственные флаги Испании и требовали заключить в тюрьму отправленного в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

По данным опроса компании Sigma Dos, политические партии-противники независимости Каталонии победят с небольшим отрывом на парламентских выборах в регионе. Об этом сообщала газета El Mundo.

В опросе принимали участие 1 тыс. человек. Опрос показал, что юнионистские партии получили бы 43,4% голосов, а выступающие за независимость партии заручатся поддержкой 42,5% избирателей. В избранном в 2015 году парламенте Каталонии 47,7% депутатов состоят в партиях, выступающих за независимость региона, и еще 39,1% от сторонников единства Испании. Остальные места принадлежат партии CSQP.

Ранее сенат Испании одобрил введение прямого управления в Каталонии в соответствии со 155-й статьей Конституции страны.

Теги: Каталония , акция протеста , Барселона , Независимость
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