В аэропорту Киева пограничники задержали россиянина из списка Интерпола

Украинские пограничники в киевском аэропорту Жуляны задержали гражданина России, находящегося в списках Интерпола, говорится в сообщении госпогранслужбы Украины. Россиянин подозревается в мошенничестве.

Задержанный, мужчина 1970 года рождения, прилетел в Киев рейсом из Барселоны. Пограничники установили, что он находится в международном розыске во время прохождения пограничного контроля. В розыск он был объявлен российскими правоохранительными органами. В России его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящий момент пограничники передали задержанного полиции.

В Госпогранслужбе Украины не ответили на звонок РБК.

В начале сентября Украина отказалась выдать России Георгия Церцвадзе находящегося в международном розыске по обвинению в убийстве. На сторону Церцвадзе, участвовавшего в войне в Донбассе в составе батальона «Азов», встала генпрокуратура Украины.