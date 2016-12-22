Собянин увидел возможность благоустраивать Москву «без надрыва»

Самый сложный этап в благоустройстве Москвы завершен, и теперь у властей появилась возможность вести реконструкцию улиц «без надрыва». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин пояснил, что самые большие сложности вызывала работа в историческом центре Москвы. Теперь реконструкция центра столицы почти завершена. «В благоустройстве, я считаю, мы прошли самый сложный этап — реконструкцию исторического центра, дальше можно спокойно, планомерно, без всякого надрыва работать по благоустройству наших жилых районов, в которых живет большинство москвичей», — заявил он (цитата по агентству «Москва»).

Мэр города также отметил, что в Москве за прошедшие годы изменилась «атмосфера», и для горожан появились возможности, которые были недоступны ранее. В качестве примера он указал на возможность москвичей жаловаться на не устраивающие их вещи через сервисы городской власти и сообщать о неправильно припаркованных автомобилях. «Подумайте, это было возможно семь лет тому назад? Все было заставлено машинами кругом, можно было наплевать на все, бросить мусор там, где хочешь, была другая атмосфера», — сказал градоначальник.

На этой неделе Собянин сообщил, что в 2018 году бюджет Москвы увеличится в два раза и достигнет 2 трлн руб. До этого стало известно, что одновременно Москва в два раза снизит расходы на программу по благоустройству «Моя улица». Высвободившиеся деньги власти города намерены направить на социальные нужды.