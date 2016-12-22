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Президент Ирана пообещал продолжить программу по строительству ракет
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Президент Ирана пообещал продолжить программу по строительству ракет
Политика, 14:01
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Президент Ирана пообещал продолжить программу по строительству ракет

Иран «строил, строит и будет строить ракеты», заявил в ходе выступления в парламенте страны президент республики Хасан Роухани, передает телеканал Al-Jazeera.

Это, по мнению политика, не противоречит резолюции ООН 2231, которая была принята после согласования Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В связи с этим Тегеран, как уверил иранский лидер, «будет продолжать производство ракет в целях обороны».

«Мы будем производить и хранить любое оружие, которое нам необходимо для защиты нашей территориальной целостности, и не будем колебаться перед тем, чтобы воспользоваться им, если речь пойдет о самозащите», — отметил Роухани (цитата по агентству Mehr).

Правительство США, в свою очередь, как также заметил президент Ирана, по его мнению, «обманывает предыдущую администрацию своей недостаточной приверженностью международным соглашениям». Вашингтон «демонстрирует миру, что он не имеет отношения к переговорам и соглашениям, а также то, что он не знаком с моральными и международными принципами», заявил Роухани, не пояснив однако, какие именно действия властей США он имеет в виду. «Такой стране нельзя доверять», — резюмировал политик.

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Ранее, 13 октября, президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии Штатов в отношении Ирана. Республика, как заявил американский лидер, по его мнению, контролируется «режимом фанатиков». Также Трамп официально не подтвердил конгрессу, что Тегеран исполнил ядерную сделку, что создало возможность для выхода из нее США.

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«Самое главное — мы будем блокировать иранскому режиму все пути к ядерному оружию», — говорится в стратегии. Чтобы противостоять «подрывной деятельности» республики, США, согласно доменту, намерены усердно работать над восстановлением «традиционных союзов и региональных партнерств» на Ближнем Востоке ради «более стабильного баланса сил в регионе».

Теги: ООН , Иран , ракеты , ядерная программа
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