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При ночной атаке талибов в Афганистане погибли 13 полицейских
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При ночной атаке талибов в Афганистане погибли 13 полицейских
Общество, 10:58
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При ночной атаке талибов в Афганистане погибли 13 полицейских

Атака боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) на блокпост в Афганистане привела к гибели 13 сотрудников полиции. Об этом сообщает афганское агентство Pajwok со ссылкой на местные власти.

Нападение было совершено в Ханабадском районе провинции Кундуз. Боевики атаковали правительственные силы ночью. Всего на блокпосте в этот момент находились 14 полицейских, одному из них удалось спастись.

В результате атаки нападавшим удалось захватить бронеавтомобиль Humvee и несколько единиц стрелкового оружия.

Накануне, 28 октября, во время операции против талибов в провинции Логар разбился американский военный вертолет. В результате один военнослужащий армии США погиб, шестеро получили ранения. Представитель движения «Талибан» заявил, что вертолет был сбит в результате атаки, а все находившиеся на его борту — убиты. Американская армия, в свою очередь, опровергла эти данные, сообщив, что вертолет разбился по не связанным с боевыми действиями причинам.

Теги: Афганистан , талибы
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