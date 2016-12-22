В Новгородской области с рельсов сошел ремонтный поезд

Утром 29 октября в Новгородской области с рельсов сошли три вагона ремонтно-восстановительного поезда. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Сообщение о сходе вагонов поступило в МЧС в4:20. Инцидент произошел на перегоне Дно — Волот на запасном пути Октябрьской железной дороги. Со станции Дно на место аварии были высланы ремонтные бригады. Информация о пострадавших в результате инцидента отсутствует.

В пятницу, 27 октября, в Свердловской области товарный поезд протаранил автомобиль. Машинист не успел остановиться перед выехавшей на пути на запрещающий знак машине. В результате пострадали две женщины.