Спасатели МЧС России прибыли на Шпицберген для поиска пропавшего Ми-8

Сотрудники МЧС России прибыли на Шпицберген для того чтобы подключиться к поискам российского вертолета Ми-8, который потерпел крушение близ архипелага Шпицберген 26 октября. Об этом ТАСС сообщили в полицейском управлении Шпицбергена.

Самолет Ил-76 со спасателями МЧС приземлился на архипелаге около 01:30 по местному времени (02:30 мск), уточнили в полиции.

В состав оперативной группы вошли 40 спасателей двух подразделений МЧС — отряда «Центроспас» и центра «Лидер», в том числе 17 водолазов, сообщается на сайте МЧС России. Спасатели привезли с собой два глубоководных малогабаритных аппарата, компрессорное оборудование, моторные лодки, а также водолазное снаряжение.

Российский Ми-8 потерпел крушение в 2​ км от поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген в Норвегии 26 октября. На борту вертолета находились восемь человек. Трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, а еще пятеро — членами экипажа. Ми-8 находился в обслуживании компании «Конверс Авиа» и находился в лизинге «Арктикугля». Он направлялся из села Пирамида в России в норвежский Баренцбург.

Представитель «Конверс Авиа» рассказывал, что в последний раз вертолет выходил на связь с диспетчерами, когда находился в 20 км от Баренцбурга. В компании отмечали, что Ми-8 был выпущен в 2013 году, не имел каких-либо технических неисправностей и регулярно проверялся, а экипаж на борту был опытным.

Через несколько часов после падения вертолета в районе его поиска в море были замечены воздушные пузыри. Глава спасательного центра Северной Норвегии Туре Хонгсет, это может значить, что Ми-8 или его обломки лежат на дне. Полпред российского президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов говорил, что причиной крушения Ми-8 могли стать климатические условия.