При обрушении кровли жилого дома в Алтайском крае погибли двое человек

Под завалами жилого дома в Алтайском крае, кровля которого обрушилась в результате взрыва газа, нашли тела двоих человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
«Завалы разобрали, нашли двух человек — они погибли», — сказали в ведомстве. Как сообщили агентству в следственном управлении СК по региону, в жилом доме находятся четыре квартиры.
«Это одноэтажный дом барачного типа в Гвардейском переулке», — уточнил собеседник агентства. В ведомстве добавили, что после взрыва газа из дома были эвакуированы девять человек, они разместились у своих родственников.
Взрыв газа произошел в одной из квартир жилого дома в городе Рубцовске в Алтайском крае вечером 28 октября. В результате происшествия обрушилось перекрытие. По факту случившегося Следственный комитет начал доследственную проверку.