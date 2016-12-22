Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Омске

Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате столкновения маршрутного такси «газель» и автомобиля Toyota в Омске. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Среди пострадавших двое детей. Установлены личности трех пострадавших: женщины 1972-го и 1987 года рождения, мальчик 2005 года рождения.

Личность мужчины, который умер на месте происшествия от полученных травм, не установлена.

Всего в момент столкновения в микроавтобусе находились 13 пассажиров.

ДТП произошло на на Красноярском тракте. Информация об аварии поступила на пульт дежурного ГИБДД около 17:40 по местному времени (14:40 мск).

Прибывшие на место ЧП сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем «газели» был мужчина 1962 года рождения. Он совершал маршрут 426 и в районе дома 155 поселка Береговой не справился с управлением, в результате чего маршрутка опрокинулась. После этого она столкнулась с автомашиной Toyota, которой управлял мужчина 1992 года рождения.

Один из пострадавших в ДТП детей доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он доставлен в Городскую детскую клиническую больницу №3, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области. Родители второго пострадавшего ребенка отказались от его госпитализации.

«Пятеро пострадавших доставлены в Больницу скорой помощи №1 и проходят обследование», — отметили в министерстве.

По данным управления региональной полиции, погиб один из пассажиров маршрутки.