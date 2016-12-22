Мэр столицы Турции Анкары подал в отставку по просьбе Эрдогана

Мэр турецкой столицы Анкары Мелих Гекчек, представитель правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР), объявил об отставке по требованию президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на соответствующее заявление градоначальника.

Гечкек возглавлял город с 1994 года.

«Я ухожу в отставку с поста мэра Анкары не потому, что я не достиг успеха на этом посту, устал, или по каким-то другим причинам. Просто я выполняю требование Реджепа Тайипа Эрдогана», — приводит издание слова мэра.

Накануне Гечкек написал в своем микроблоге в Twitter, что сделает заявление в 14:00 в Анкаре на собрании митрополита муниципалитета города. «Я оставлю своих друзей и оставлю должность мэра», — отметил он.

В сентябре, по данным газеты Dailysabah, пост мэра Стамбула покинул Кадир Топбаш. Он проработал на этом посту 13 лет. Топбаш заявил, что продолжит политическую карьеру в Партии справедливости и развития.