Южная Осетия пообещала обсудить признание независимости Каталонии

Власти Южной Осетии готовы рассмотреть возможность признания независимости Каталонии, заявил РБК глава МИДа частично признанной республики Дмитрий Медоев.

Медоев отметил, что Южная Осетия готова признать независимость Каталонии только в случае такого обращения от правительства региона. «Процедурно это выглядит всегда одинаково, одна сторона, признавшая независимость, обращается к другим о признании этой независимости, это происходит односторонне. Если такое обращение будет, оно будет рассмотрено, но его сейчас нет», — подчеркнул он.

Он пояснил, что право каталонцев на независимость доказывает проведенный референдум, который он назвал «высшей формой волеизъявления». По его словам, международное право действует на стороне Каталонии. «Референдум — это высшее форма волеизъявления народа. Референдум не может быть отменен ни США, ни Москвой, ни ООН, ни Советом Европы. Это полностью соответствует букве и духу международного права», — заявил Дмитрий Медоев.

Каталонский парламент 27 октября утвердил независимость региона в результате голосования, в котором не приняли участие выступающие в поддержку единой Испании депутаты. Пока ни одно государство не признало независимость Каталонии. Накануне о своем непризнании суверенитета Барселоны уже заявили Германия, Франция, Великобритания, Мексика, Турция, Аргентина и ряд других стран.

В России на провозглашение независимости каталонским парламентом отреагировал МИД, указав, что Москва воспринимает это решение «в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании». Конституционный суд Испании до этого начал рассмотрение резолюции о независимости Каталонии, дав Мадриду и Барселоне три дня на сбор документов.