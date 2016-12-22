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В Великобритании с атомной подлоки уволили девять моряков за наркотики
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В Великобритании с атомной подлоки уволили девять моряков за наркотики
Общество, 09:43
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В Великобритании с атомной подлоки уволили девять моряков за наркотики

В Великобритании отправили в отставку девятерых моряков с атомной подлодки HMS Vigilant. Причиной стало обнаруженный у них при анализах кокаин, пишет The Telegraph со ссылкой на заявление Королевского флота.

«Мы не допускаем злоупотребления наркотиками обслуживающим персоналом. Те, кто, как выяснилось, не соответствовали нашим высоким стандартам, покинули службу», — цитирует издание слова представителя Королевского флота Великобритании.

Кроме того, по данным издания, один из моряков встречался с проституткой. Для встреч он использовал бассейн.

Сообщения об отстранении в скором времени появятся официально, утверждает The Telegraph. Ранее с подлодки из-за нарушений правил были отправлены в отставку капитан и его помощник.

HMS Vigilant — атомная подводная лодка класса Vanguard. Она была принята на вооружение в 1996 году. На ее борту может находиться до 48 ядерных боеголовок.

Теги: Великобритания , наркотики , атомная подводная лодка
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