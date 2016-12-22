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МЧС предупредило о гололеде в Москве
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МЧС предупредило о гололеде в Москве
Общество, 08:57
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МЧС предупредило о гололеде в Москве

Утром в субботу, 28 октября, в Москве ожидается гололедица и мокрый снег. Об этом говорится в экстренном сообщении столичного управления МЧС, опубликованном на официальной странице в «ВКонтакте».

Спасатели со ссылкой на данные метеорологов предупреждают, что в Москве и в Московской области осадки ожидаются уже в ближайшие часы. «В ближайший час с сохранением утром и днем 28 октября местами в Москве и Московской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, местами гололедица», — сообщили в ведомстве.

Такие погодные условия могут привести к повышенной аварийности на дорогах и повреждению линий электропередач, предупредили спасатели.

Ранее синоптики сообщили, что на предстоящей неделе, вплоть до 5 ноября в столице можно ожидать потепления. Температура воздуха может достичь +7 градусов. Осадки в Москве пройдут из-за подхода скандинавского антициклона.

Теги: Москва , МЧС , гололед , Погода
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