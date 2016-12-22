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Трамп пообещал обнародовать все документы по убийству Кеннеди
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Трамп пообещал обнародовать все документы по убийству Кеннеди
Политика, 05:03
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Трамп пообещал обнародовать все документы по убийству Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп пообещал обнародовать все документы по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«После тщательного обсуждения с генералом [главой аппарата Белого дома Джоном] Келли, ЦРУ и другими ведомствами, я обнародую все документы по делу Кеннеди за исключением имен и адресов упомянутых в них людей, которые еще живы», — написал Трамп.

По его словам, он делает это «по соображениям полного раскрытия информации и прозрачности». Трамп отметил, что сделает это для того, чтобы «положить конец теориям заговора».

Видео: РБК

Национальный архив США 27 октября обнародовал практически 3 тыс. документов об убийстве Кеннеди. В пояснении Национального архива указывалось, что Трамп по просьбам исполнительных органов и ведомств США принял решение временно не публиковать часть документов из секретного архива. Эти данные могут нанести ущерб национальной безопасности страны.

Тогда же США рассекретили доклад ЦРУ, в котором речь шла о встрече убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда с консулом Советского Союза Валерием Костиковым 28 сентября 1963 года (практически за два месяца до убийства американского президента). В докладе утверждалось, что консул работал в КГБ. Он был оперативником, задействованным в операции, которая, судя по всему, спонсировалась 13-м управлением КГБ (отвечает за саботаж и убийства)», — указывалось в документе.

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В тот же день организация WikiLeaks заявила, что заплатит $100 тыс. за засекреченные документы по Кеннеди. В WikiLeaks отметили, что документы должны содержать в себе данные, свидетельствующие о «нарушении закона, неэффективности, административной ошибке».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 октября сообщил, что в Кремле не ознакомились с рассекречеными документами по убийству Кеннеди. Он отметил, что Кремль «предпочитает заниматься вопросами настоящего и будущего, учась на уроках прошлого».

Теги: Россия , США , СССР , Джон Кеннеди , Дональд Трамп
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