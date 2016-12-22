Итальянец получил 24 года тюрьмы за умышленное заражение женщин ВИЧ

Римский суд приговорил гражданина Италии к 24 годам тюрьмы за то, что он умышленно заразил более 30 женщин вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает агентство Ansa.

Осужденным оказался 30-летний итальянец Валентино Таллуто. Заседание по его делу длилось более 10 часов. Прокурор требовал пожизненного заключения для подсудимого, утверждая, что он умышленно заражал женщин ВИЧ. По данным издания Il Messaggero, Таллуто арестовали в декабре 2015 года.

По версии следствия, Таллуто узнал о своем заболевании в 2006 году, однако до 2010 года занимался незащищенным сексом с женщинами. Следствие считает, что как минимум 32 женщины после полового контакта с Таллуто заразились ВИЧ-инфекцией. Некоторые из них узнали о наличии у Таллуто ВИЧ только после его ареста.

Сам Таллуто на заседании суда заявил, что не пытался намеренно заразить женщин ВИЧ-инфекцией. По его словам, если бы он преследовал такую цель, то «искал бы случайные связи в барах, пытаясь сохранить анонимность». Он подчеркнул, что все женщины, с которыми он вел половую жизнь, «даже знали моих друзей». Вместе с тем, он не извинился за содеянное. По данным ANSA, многие из потерпевших плакали во время оглашения приговора суда.