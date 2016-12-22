Учитель раскрыл сборы «Матильды» за два дня проката

Вышедший в прокат 26 октября фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» собрал за два дня 69 млн руб. Об этом Учитель рассказал «РИА Новости» во время премьеры киноленты в Берлине.

«Сейчас уже 69 млн рублей, должно было 100, как минимум, я так думаю», — сообщил режиссер. По его словам, сборы после первых выходных снизятся из-за отсутствия рекламы на телевидении. «В первый уикенд те, кто хотел сходить, посмотрит. Но есть еще та часть аудитории «за сорок», которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное», — пояснил режиссер.

Как сообщал РБК гендиректор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, антиреклама не нанесла «Матильде» существенного ущерба. По его словам, кинолента собрала 40,8 млн руб. в день премьеры. Он также отметил, что отсутствие телевизионной рекламы сказалось на результатах показа.

По данным Единой автоматизированной информационной системы продажи билетов в кинотеатрах (ЕАИС), по итогам первого дня показа картина собрала почти 33 млн руб. Лидером проката стала премьера фильма «Последний богатырь», сборы которого 26 октября составили 36,9 млн руб.

Фильм «Матильда» повествует об отношениях балерины польского происхождения Матильды Кшесинской и будущего российского императора Николая II. Против показа фильма выступали депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты.