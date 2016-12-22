В Эквадоре сместили подозреваемого в коррупции вице-президента

Начальник главного контрольного управления Эквадора Пабло Чели сместил подозреваемого в коррупции вице-президента страны Хорхе Гласа. Об этом сообщает издание El Universo.

Национальный суд Эквадора 3 октября выдал ордер на арест Гласа и его дяди Рикардо Ривьеры. Суд подозревает Гласа в получении взяток от строительной компании Oderbrecht. Прокуратура заявила, что имеет доказательства вины Гласа. Речь идет об аудиозаписи, на которой слышно, как Глас и один из чиновников Эквадора разрабатывают схему получения взятки. В августе 2017 года президент республики Ленин Морено лишил Гласа должностных полномочий.