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Правительство Германии не признало независимость Каталонии
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Правительство Германии не признало независимость Каталонии
Каталония хочет независимости, 20:45
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Правительство Германии не признало независимость Каталонии

Правительство Германии не признает независимость Каталонии, отметив поддержку позиции властей Испании о территориальной целостности страны. Об этом в своем Twitter заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Федеральное правительство видит в действиях властей Каталонии повторное обострение ситуации, провоцируется повторное нарушение Конституции со стороны каталонского регионального парламента, мы воспринимаем это с беспокойством», — написал Зайберт.

«Федеральное правительство не признает декларацию независимости», — добавил представитель правительства ФРГ.

Кроме того, независимость Каталонии не признала Великобритания. По словам главы британского правительства Терезы Мэй, проведенное голосование признано незаконным Конституционным судом Испании. «Великобритания не признавала и не признает одностороннее провозглашение независимости Каталонии», — сказала премьер-министр.

Также против инициативы каталонского правительства выступил и Париж. По мнению главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, чье заявление опубликовало французское издание Le Monde, ситуацию в Каталонии необходимо рассматривать «с точки зрения верховенства закона».

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«Конституцию Испании нужно уважать. Поэтому в этих рамках, по принципу верховенства закона, следует рассмотреть вопрос о Каталонии. Именно по этой причине Франция не признает декларацию независимости, которую только что принял каталонский парламент», — сказал министр. О своей поддержке позиции властей Испании заявлял и глава Франции Эмманюэль Макрон.

Каталонский парламент в пятницу, 27 октября, принял декларацию независимости. За резолюцию проголосовали 70 депутатов из 135, против — десять, а еще двое воздержались. В ответ власти Испании ввели в автономии прямое управление, заявив об устранении автономии области.

Теги: Германия , Каталония , Референдум
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