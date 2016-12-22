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Основатель Amazon Джефф Безос обогнал Гейтса в рейтинге Forbes
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Основатель Amazon Джефф Безос обогнал Гейтса в рейтинге Forbes
Бизнес, 19:22
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Основатель Amazon Джефф Безос обогнал Гейтса в рейтинге Forbes

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос занял первое место в рейтинге Forbes, обогнав основателя Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщается на сайте издания.

По данным Forbes, состояние Безоса оценивается в $92 млрд, а состояние Гейтса — в $90 млрд. На момент написания новости основатель Amazon увеличил свое состояние на 11,8%, то есть на $9,1 млрд. В то же время глава Microsoft смог заработать $415 млн, увеличив состояние на 0,4%.

​Гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт занимает третью строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $80,8 млрд. Состояние владельца Zara Амансио Ортега, который является четвертым в списке миллиардеров, оценивается в $78,9 млрд.

В середине октября сообщалось, что Билл Гейтс 24 раза подряд занимал первую строчку рейтинга Forbes-400. Чтобы попасть в список рейтинга, у кандидата должно быть состояние от $2 млрд. Средний размер состояния внесенных в список составил $6,7 млрд, а совокупная сумма богатства всех, попавших в рейтинг, — $2,7 трлн.

Богатейшие американцы по версии Forbes. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Теги: Forbes , Джефф Безос , Билл Гейтс
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