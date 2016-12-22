Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,54 57,97 EUR Нал. 68,14 67,39 USD Бирж. 58,18 +0,33 EUR Бирж. 67,37 -0,04 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 5741,72 -148,26 ММВБ 2065,29 +0,91% РТС 1118,54 +0,03% Brent 59,91 +0,72% DJIA 23405,55 +0,02% Nasdaq 6653,55 +1,48% FTSE 7505,60 +0,26%
В Краснодарском крае экс-глава дептранса получил 8,5 лет за взятки
Лента новостей
В Краснодарском крае экс-глава дептранса получил 8,5 лет за взятки 18:07, Общество Главред «Эха Москвы» заявил об «эвакуации» из страны ведущей Лариной 18:01, Общество «Роснефть» остановила работы на участке шельфа Черного моря из-за санкций 17:54, Бизнес Игры разума: как нейросети обретают независимость от человеческого опыта 17:54, Мнение В Жироне со здания городского совета сняли флаг Испании 17:52, Общество Каталония объявила о независимости. Онлайн-трансляция 17:50, Политика Экс-глава ЦРУ назвал ядерную войну с Россией одной из главных угроз США 17:49, Политика Эксперты усомнились в наличии «советского следа» в убийстве Кеннеди 17:44, Политика «Башнефть» выплатит дивиденды на 26,3 млрд руб. 17:33, Бизнес Турция откажется от ограничений по импорту российского зерна 17:31, Бизнес РЖД потеряет 8 млн т грузов из-за запуска новых трубопроводов в 2018 году 17:31, Бизнес Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление 17:17, Политика Сооснователь Alibaba решил купить долю в баскетбольном клубе Прохорова 17:17, Бизнес В ДТП со школьным автобусом и лесовозом в Коми погибли три человека 17:16, Общество Обвиняемую в растрате ₽149 млн в компании Артема Чайки освободили из СИЗО 17:03, Общество Трамп рассказал об отказе от курения и алкоголя 17:00, Общество ФАС одобрила покупку «Транснефтью» пакета акций порта Усть-Луга 16:54, Бизнес Испанский премьер пообещал «восстановить законность» в Каталонии 16:48, Политика Reuters сообщил о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года 16:45, Политика Первая ракетка мира вылетела с Итогового турнира WTA 16:44, Спорт Mail.Ru Group приобрела 17,7% в платежном сервисе Inplat 16:40, Технологии и медиа Пытавшихся поджечь сено у Кремля арестовали по обвинению в терроризме 16:35, Общество Из кожи вон: как совместить карьеру менеджера и производственный бизнес 16:35, Свое дело Из-за поставки некачественного кислорода в больницу Рязани возбудили дело 16:29, Общество Парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании 16:28, Политика Собчак откажется от жесткой критики Путина в ходе избирательной кампании 16:27, Политика Освобожденные из России лидеры меджлиса прибыли в Киев 16:23, Политика Владелец «ВымпелКома» продал «дочку» в Лаосе 16:14, Технологии и медиа
В Краснодарском крае экс-глава дептранса получил 8,5 лет за взятки
Общество, 18:07
0
В Краснодарском крае экс-глава дептранса получил 8,5 лет за взятки

В Краснодарском крае экс-руководитель департамента транспорта краевой администрации Анастас Оркопуло признан виновным в получении взяток на общую сумму в 4,8 млн руб. Об этом говорится на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, с января 2010 года по октябрь 2014 года обвиняемый получал взятки от директора неназванного предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки на территории края. Он ежемесячно получал от 50 тыс. до 100 тыс. руб. за покровительство и «попустительство по службе в пользу данного предприятия».

Кроме того, занимая пост начальника отдела пассажирских перевозок местного дептранспорта, в конце 2009 года — начале 2010 года, а также в марте 2010 года Оркопуло получил 650 тыс. руб. за допуск фирмы к участию и за выигрыш в конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по двум маршрутам.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290, п. «в», ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Суд приговорил Оркопуло к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и к выплате штрафа в 24,3 млн руб.

Теги: взятка , Коррупция , кубань
Главное
Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление Политика
Материалы по теме
Главу подразделения МВД по Адыгее задержали за взятку в 150 тыс. руб. Общество
СМИ сообщили об отсутствии четких планов у США в Сирии после взятия Ракки Политика
Генералу СКР Максименко дважды вменили взятку за освобождение людей Шакро Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку