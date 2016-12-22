В Краснодарском крае экс-глава дептранса получил 8,5 лет за взятки

В Краснодарском крае экс-руководитель департамента транспорта краевой администрации Анастас Оркопуло признан виновным в получении взяток на общую сумму в 4,8 млн руб. Об этом говорится на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, с января 2010 года по октябрь 2014 года обвиняемый получал взятки от директора неназванного предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки на территории края. Он ежемесячно получал от 50 тыс. до 100 тыс. руб. за покровительство и «попустительство по службе в пользу данного предприятия».

Кроме того, занимая пост начальника отдела пассажирских перевозок местного дептранспорта, в конце 2009 года — начале 2010 года, а также в марте 2010 года Оркопуло получил 650 тыс. руб. за допуск фирмы к участию и за выигрыш в конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по двум маршрутам.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290, п. «в», ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Суд приговорил Оркопуло к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и к выплате штрафа в 24,3 млн руб.