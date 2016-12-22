В ДТП со школьным автобусом и лесовозом в Коми погибли три человека

В Республике Коми в результате столкновения школьного автобуса с лесовозом погибли три человека. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.



Отмечается, что инцидент произошел в районе села Ыб Сыктывдинского района. По предварительным данным, погибшими были взрослые. В МЧС отметили, что ДТП произошло на 735-м км трассы Чебоксары — Сыктывкар. В момент столкновения в автобусе находились 15 человек, в том числе семь подростков в возрасте от 15 до 16 лет.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, в том числе на наличие нарушений по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как рассказали порталу «КомиОнлайн» в ГИБДД, столкнулись автобус ПАЗ, принадлежащий школе поселка Яснэг, и перевозивший лес КамАЗ. Автобус на повороте не предоставил преимущество движения лесовозу.

Как рассказали ТАСС в МЧС, пострадали четыре человека. В Министерстве здравоохранения Коми агентству сообщили, что трое пострадавших были госпитализированы. Двое поступили в больницу с травмами средней тяжести, один — с тяжелыми. Собеседник агентства отметил, что ранен был один ребенок. Его травмы врачи оценили как легкой степени, он был доставлен в травмпункт детской республиканской больницы. Остальных несовершеннолетних пассажиров автобуса, которым не понадобилась медицинская помощь, забрали их родители.