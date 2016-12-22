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РЖД потеряет 8 млн т грузов из-за запуска новых трубопроводов в 2018 году
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РЖД потеряет 8 млн т грузов из-за запуска новых трубопроводов в 2018 году
Бизнес, 17:31
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РЖД потеряет 8 млн т грузов из-за запуска новых трубопроводов в 2018 году

Запуск новых трубопроводов в 2018 году приведет к уходу с железной дороги 8 млн т нефтеналивных грузов, подсчитали в РЖД. «Мы оцениваем отток нефтепродуктов в следующем году порядка 8 млн т», — сказал директор по коммерческой деятельности РЖД Алексей Шило в пятницу, 27 октября, на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о потерях в связи с запуском новых трубопроводов.

В 2018 году «Транснефть» завершит расширение проекта «Север» — трубопровод в Приморск, который увеличит мощность прокачки с 16,7 млн до 25 млн т, а также проект «Юг» — трубопровод до Новороссийска мощностью 6 млн т. Еще один проект — подключение Комсомольского НПЗ к трубопроводной системе ВСТО-2. Согласно годовому отчету «Роснефти», объем переработки этого НПЗ в 2016 году составил 6,1 млн т. Сейчас нефть доставляется на завод только железнодорожным транспортом.

Нефтеналивные грузы являются для РЖД одними из самых массовых. По итогам января—сентября 2017 года погрузка нефти и нефтепродуктов составила 175,2 млн т, что составляет 20% от общих перевозок компании.

По словам Шило, РЖД уже законтрактовала дополнительно 5,5 млн т нефтепродуктов на следующий год. Он сказал, что компания постарается целиком нивелировать отток грузов в следующем году.

Топ-менеджер не назвал компании, с кем удалось договориться по перевозкам, а лишь обозначил принцип, по которому РЖД привлекает новые объемы. По его словам, поскольку трубопровод приводит к смешиванию нефти и нефтепродуктов разного качества, то в некоторых случаях РЖД договаривается, что будет везти высокосернистую нефть, чтобы она не ухудшала качество в трубе, а в других — наоборот, то есть везти высококачественные нефтепродукты, чтобы сохранить их качество.

Представитель «Роснефти» пока не ответил на ​запрос РБК.

Теги: РЖД , "Транснефть"
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