Турция откажется от ограничений по экспорту российского зерна

Турция готова отказаться от дополнительных требований к поставкам российской пшеницы, риса и других сельхозкультур. Об этом заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Мы получили заверение от турецких коллег, что ранее объявленный механизм о необходимости заверения счетов-фактур при поставках зерновых культур и иных культур в консульствах на территории России не будет фактически применяться, если мы увидим позитивные шаги с двух сторон по остальным направлениям», — цитирует Дворковича «Интерфакс».

Дворкович добавил, что ситуация останется на контроле, и в случае активного применения Турцией ограничительного механизма у России будут «все возможности для принятия ответных мер».

Возможная отсрочка по введению ограничений и усложнению процедуры отправки российского зерна в Турцию может быть связана с достигнутыми договоренностями по поставкам в Россию турецких томатов, отмечает логистическая компания «Глогос проект». Процедуры по зерну все-таки ввели, но исполняются они быстро и не вносят осложнений, уточняет «Глогос проект» со ссылкой на судовладельцев. Сейчас экспортеры заверяют счета при поставках зерна в Турцию, но проблем в связи с этим у них нет, отмечает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее ввоз турецких томатов в Россию с 1 ноября. Ввоз будет осуществляться по установленным министерством квотам в объеме до 50 тыс. т в год.

Турция заявила о введении новых правил по импорту российской сельхозпродукции в октябре этого года. Как сообщал Минсельхоз, теперь российские экспортеры обязаны будут дополнительно заверять счета-фактуры при поставке в Турцию подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса и пшеницы.

Турция — крупный импортер российской сельхозпродукции. В частности, Турция занимает второе место после Египта по закупкам пшеницы: в 2016 году Россия поставила в Турцию 4,6 млн т зерна, следует из данных Федеральной таможенной службы.