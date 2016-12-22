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Медведев разрешил поставку турецких томатов по квотам с 1 ноября
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Медведев разрешил поставку турецких томатов по квотам с 1 ноября
Экономика, 14:52
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Медведев разрешил поставку турецких томатов по квотам с 1 ноября

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о поставках помидоров из Турции с 1 ноября по квотам, которые устанавливает Министерство сельского хозяйства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Постановление вносит изменение в «перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию»   говорится в пояснительной записке. Изменение позволит поставлять томаты на российский рынок «в объеме, определяемом Минсельхозом России, под гарантии компетентного органа Турецкой Республики под контролем Россельхознадзора», уточняется в сообщении.

В случае необходимости кабмин рассмотрит возможность дополнительного ввоза турецких помидоров в ноябре или декабре, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «РИА Новости». «По мере исчерпания лимита 50 тыс. т мы проведем мониторинг рынка, нужно ли продлевать действие этих мер и допустить дополнительные объемы», — сказал он. Дворкович подчеркнул, что такое возможно, только если российским производителям не будет нанесен ущерб и не повлияет на выгоду потребителей, когда вне высокого сезона в России не хватает собственных помидоров.

О том, что Москва приняла решение снять ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября, сообщал министр энергетики Александр Новак 21 октября. Он отмечал, что уже согласованы поставки 50 тыс. т помидоров. В ответ, по его словам, российские власти ожидают ответных шагов от Турции — пустить российских производителей курятины, говядины, мяса индейки и утки на турецкий рынок.

Эмбарго на поставки томатов из Турции вступило в силу с января 2016 года. Тогда Москва ввела ограничения на ввоз ряда продуктов из страны, после того как турецкие Военно-воздушные силы сбили у границы Сирии российский самолет Су-24.

До того, как было введено продуктовое эмбарго, турецкие помидоры занимали 57% российского рынка в денежном выражении. В 2015 году из Турции в Россию поставили 292,8 тыс. т томатов на общую сумму $281,1 млн.

Теги: Турция , Дмитрий Медведев , квоты , томаты
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