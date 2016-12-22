Эксперты рассказали о 20% недовольных сотрудников в любом бизнесе

Каждый пятый сотрудник не соответствует своей роли в организации, занимая должность, которая ему не интересна и в которой он не продуктивен, но это не значит, что недовольных надо увольнять

Экспертный центр Right Management крупнейшей американской компании по предоставлению услуг организациям в области управления персоналом ManpowerGroup Inc. совместно с учеными Университета Висконсин-Милуоки опубликовали глобальное исследование, посвященное сотрудникам организаций. Исследователи измеряли три основных показателя — вовлеченность в работу на конкретной должности, вовлеченность в работу компании и общее удовлетворение от работы. Выяснилось, что 20% из 4600 сотрудников различных компаний по всему миру, принявших участие в исследовании, считают свое положение не соответствующим их интересам и способностям. Они говорили, что ощущают себя не на своем месте.

Исследователи предостерегают бизнес от увольнения таких работников. Вместо этого компании должны работать над карьерной мобильностью сотрудников, помогать им развивать свои навыки и получать новый опыт в тех областях, которые их действительно интересуют. «То, что человек не соответствует свой позиции, не означает, что он бесполезен для организации, — говорит Мара Суон, исполнительный вице-президент ManpowerGroup. — Компании с наилучшей рабочей атмосферой применяют технологичные, точные, персонализированные стратегии карьерного развития для сотрудников».

Исследование той же компании, проведенное в 2015 году и посвященное схожей теме, показало, что почти половина (46%) сотрудников, даже если их все устраивает, хотели бы при следующем трудоустройстве полностью поменять свои рабочие функции. Ради этого большинство из них даже готовы сменить сферу деятельности и освоить новую профессию.

По расчетам аналитиков ManpowerGroup, подходы, позволяющие сотрудникам выбрать правильную карьеру в компании и в результате занять должность, максимально соответствующую их способностям и интересам, повышают вовлеченность работников на 40%, приводя и к улучшению показателей эффективности бизнеса.