Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,34 57,84 EUR Нал. 68,03 67,37 USD Бирж. 58,13 +0,27 EUR Бирж. 67,61 +0,20 USD ЦБ. 57,76 +0,15 EUR ЦБ. 68,29 +0,52 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5910,00 +20,02 ММВБ 2054,86 +0,40% РТС 1113,79 -0,39% Brent 59,13 -0,59% DJIA 23400,86 +0,31% Nasdaq 6556,77 -0,11% FTSE 7505,43 +0,25%
Экс-менеджер бойцов Емельяненко назвал их конфликт «хорошей рекламой»
Лента новостей
В жилом доме в Балашихе нашли лабораторию по производству бомб 12:53, Общество Кремль счел Twitter «жертвой предрассудков» из-за запрета рекламы RT 12:51, Общество В Кремле предпочли «вопросы будущего» документам о смерти Кеннеди 12:40, Политика Шифры и карты. Секреты автомобилей, о которых вы не знали 12:27, Авто Экс-менеджер бойцов Емельяненко назвал их конфликт «хорошей рекламой» 12:26, Общество Миллиардеры мира за год стали богаче почти на 1 трлн долларов 11:56, Финансы В Подмосковье задержали устроивших разбойное нападение полицейских 11:52, Общество Биржевые пузыри: что советуют ученые трейдерам и хэдж-фондам 11:48, Партнерский материал Акционеры Промсвязьбанка и «Возрождения» решили отложить их объединение 11:39, Финансы Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен Кононенко из «Трансаэро» 11:31, Бизнес Установлен новый рекорд стоимости наручных часов 11:30, Стиль В Свердловской области товарный поезд столкнулся с автомобилем 11:25, Общество Удобрения с доставкой: началась международная экспансия производителей РФ 11:08, Партнерский материал США рассекретили доклад ЦРУ о контактах убийцы Кеннеди с «агентом КГБ» 11:06, Политика МВД возбудило дело из-за мошенничества подрядчика московского паркинга 11:05, Общество СК попросил суд отправить Апфельбаум под домашний арест 11:01, Общество Россия начала изучать доклад экспертов ООН и ОЗХО по химатакам в Сирии 11:00, Политика Медведев поручил подготовить передачу Жириновскому гостиницы РАН 10:59, Политика Российский хоккеист повторил клубный рекорд в НХЛ 10:54, Спорт Сахалин вернет часть изъятых нефтегазовых доходов «Сахалина-2» 10:52, Политика Игровые доходы Mail.Ru Group за рубежом впервые превысили российские 10:44, Технологии и медиа Установлен новый рекорд стоимости наручных часов 10:38, Стиль Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях 10:20, Общество Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного за коррупцию 09:54, Общество Следовавший из Перми в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета 09:53, Общество Отдать свой голос Собчак сочли возможным 9% россиян 09:45, Политика Mail.Ru Group в третий раз за год повысила прогноз по выручке 09:38, Технологии и медиа Foreign Policy узнал о ликвидации отвечавшего за санкции аппарата Госдепа 09:10, Политика
Экс-менеджер бойцов Емельяненко назвал их конфликт «хорошей рекламой»
Общество, 12:26
0
Экс-менеджер бойцов Емельяненко назвал их конфликт «хорошей рекламой»

Публичный конфликт между бойцами смешанных единоборств (ММА) Федором и Александром Емельяненко является «хорошей рекламой» для Александра. Такое мнение в разговоре с РБК высказал бывший менеджер братьев Вадим Финкельштейн.

По его мнению, Федор Емельяненко дал публичный ответ Александру, потому что «накипело». «Федор как брат о нем заботился всю жизнь, тащил за уши. Но это бесполезно. У него [у Александра] хоть один хороший человек есть? Нет таких», — отметил Финкельштейн.

Экс-менеджер братьев считает, что Александр Емельяненко «наговорил всякие гадости, потому что его подзабыли», а теперь ему «нужно, чтобы теперь вспомнили». «Александр не прав, я в данной ситуации полностью на стороне Федора», — сказал Финкельштейн. «Саша такой человек, который считает, что все ему по жизни обязаны, все врут, все обманывают. Говорят, что он пьет, а он «не пьет», что он сидел, а он «не сидел». Он заврался», — добавил Финкельштейн.

Александр Емельяненко рассказал о взаимоотношениях со старшим братом в интервью газете «Советский спорт» 23 октября. Он утверждал, что «всегда и во всем старался вступится за Федора, шел на конфликты из-за него», однако ему «стало это неинтересно». «Сейчас он окружил себя «друзьями», которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи», — подчеркнул он. В беседе с газетой Александр также раскритиковал Финкельштейна.

Александр также рассказал, что вышел на бой с хорватским бойцом ММА Мирко Филиповичем «Крокопом», с которым должен был выйти на ринг Федор. «Я знал, что получу ногой в голову, так и произошло. Но нужно было выиграть время и помочь Феде. Так я и сделал, — рассказал Александр, — Федя не поблагодарил меня за то, что я тогда его реально выручил. По барабану, что родной брат отгреб от профессионала, ничего страшного».

Спустя два дня после публикации интервью Федор написал открытое письмо брату, которое также опубликовал «Советский спорт». Боец пояснил, что решил написать его, поскольку в интервью Александр задел честь близких ему людей. «Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, иуда», — написал Федор.

Также он назвал необоснованной критику Финкельштейна. По словам старшего брата, Финкельштейн поддерживал Александра и продолжал давать бои, после того как атлетическая комиссия запретила ему драться в Америке. Также, по словам Федора, экс-менеджер оплачивал его брату лечение.

Боец ММА также подчеркнул, что Александр «ото всех скрывал, что сел в тюрьму в первый раз в 18 лет, объясняя свои татуировки просто хобби». Он отметил, что в этот период ему помогали близкие люди Федора, которых Александр «облил грязью» после выхода из колонии. ​Вместе с тем Федор заявил, что «никто не вынуждал его брата выходить на бой с Крокопом». «Ты ухватился за эту возможность», — заключил он.

Теги: конфликт , Александр Емельяненко , Федор Емельяненко
Главное
Акционеры Промсвязьбанка и «Возрождения» решили отложить их объединение Финансы
Материалы по теме
Боец Александр Емельяненко освободился из колонии Общество
Прокуратура подала протест по срокам исправительных работ Емельяненко Общество
Александру Емельяненко заменили оставшийся срок исправительными работами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку