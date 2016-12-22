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В Свердловской области товарный поезд столкнулся с автомобилем
Общество, 11:25
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В Свердловской области товарный поезд столкнулся с автомобилем

В Свердловской области товарный поезд столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, передает ТАСС.

ДТП произошло на железнодорожном переезде в поселке Гидролизный. По информации ведомства, ВАЗ-2111, за рулем которого была женщина, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. «В результате ДТП водитель легкового автомобиля получила серьезные травмы и была госпитализирована», — говорится в сообщении. Вторая пострадавшая женщина также находилась в салоне машины, она получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

В пресс-службе также отметили, что водитель и пассажир в машине были пристегнуты ремнями безопасности. «В результате столкновения автомобиль получил значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит», — добавили в УГИБДД.

По словам машиниста поезда, он увидел автомобиль еще на подъезде к переезду, поскольку дорога идет рядом с железнодорожной линией. На переезде ВАЗ остановился перед знаком «Стоп», однако, когда состав приблизился, автомобиль начал движение. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав не смог.

Теги: поезд , автомобиль , Свердловская область
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