В Свердловской области товарный поезд столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, передает ТАСС.

ДТП произошло на железнодорожном переезде в поселке Гидролизный. По информации ведомства, ВАЗ-2111, за рулем которого была женщина, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. «В результате ДТП водитель легкового автомобиля получила серьезные травмы и была госпитализирована», — говорится в сообщении. Вторая пострадавшая женщина также находилась в салоне машины, она получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

В пресс-службе также отметили, что водитель и пассажир в машине были пристегнуты ремнями безопасности. «В результате столкновения автомобиль получил значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит», — добавили в УГИБДД.

По словам машиниста поезда, он увидел автомобиль еще на подъезде к переезду, поскольку дорога идет рядом с железнодорожной линией. На переезде ВАЗ остановился перед знаком «Стоп», однако, когда состав приблизился, автомобиль начал движение. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав не смог.