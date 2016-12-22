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Папа римский похвалил российского космонавта во время видеомоста с МКС
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Папа римский похвалил российского космонавта во время видеомоста с МКС
Общество, 08:12
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Папа римский похвалил российского космонавта во время видеомоста с МКС

Папа римский Франциск провел видеомост из Ватикана с экипажем Международной космической станции (МКС), во время которого похвалил российского космонавта Александра Мисуркина, передает ANSA.

Понтифик задал космонавтам несколько вопросов, в том числе, что значит для них «любовь, которая движет Вселенной» и «что доставляет наибольшую радость в свободное время». Мисуркин рассказал, что в свободное время слушает аудиокниги, одна из которых «Маленький принц» писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

Папа Франциск ответил, что ​ему нравится такой ответ. «Ясно, что вы поняли то, что Сент-Экзюпери так поэтично объяснил и что у вас, русских, есть в крови, в гуманитарной и религиозной традиции», — сказал он.

Обращаясь к экипажу, папа римский отметил, что космонавты «представляют собой всю семью человечества в великом проекте на Международной космической станции». Всего папа Франциск общался с космонавтами около 25 минут, отмечает ANSA.

Теги: МКС , папа римский , видеомост , Александр Мисуркин
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