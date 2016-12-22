В США рассекретили документы о реакции СССР на убийство Кеннеди

Советские спецслужбы и руководство изначально восприняли убийство 35-го президента США Джона Кеннеди как «заговор ультраправых», направленный на усиление напряженности в отношениях с Москвой и даже на начало ядерной войны, выяснили американские спецслужбы в день покушения. Об этом говорится в одном из опубликованных документов ФБР, текст которого приводит в своей онлайн-трансляции The Guardian.
Как следует из документа ФБР, «источники» утверждали, что руководство СССР «напугано» тем, что «в отсутствие руководства, какой-нибудь безответственный генерал может запустить ракету в Советский Союз». Кроме того, согласно перехваченному мнению советской разведки и руководства, «заговор», в результате которого был убит Кеннеди, не мог быть организован левыми силами в США, и подобная мысль могла бы прийти на ум «только маньяку».
По мнению советской стороны, как говорится в документе, Ли Харви Освальд, «невротический маньяк, нелояльный ни к собственной стране, ни к чему бы то ни было», был использован для разжигания антикоммунистических настроений. «Затем это должно подтолкнуть Соединенные Штаты к остановке переговоров в СССР, атаке Кубы и далее — к распространению конфликта», — считали, по мнению ФБР, в руководстве СССР.
Как заключают в документе, убийство Кеннеди привело Москву в состояние «повышенной тревоги».
Ранее сообщалось, что Национальный архив США (NARA) 27 октября опубликовал почти 3 тыс. документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Президент Дональд Трамп, по просьбе исполнительных органов США, поручил приостановить публикацию части документов «чтобы избежать вреда военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительным органам или внешней политике». Он дал срок в 180 дней на на обоснование временного запрета на обнародование оставшихся документов досье Кеннеди. Еще несколько тысяч документов опубликуют до конца 2018 года.