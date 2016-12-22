Спасатели заметили «воздушные пузыри» в районе пропажи Ми-8 у Шпицбергена

Спасатели заметили в районе поисков упавшего близ Баренцбурга российского вертолета Ми-8 «воздушные пузыри» в море, заявил глава спасательного центра Северной Норвегии Туре Хонгсет. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
По словам Хонгсета «воздушные пузыри» могут указывать на то, что вертолет «или его обломки» находятся на морском дне. Он отметил, что «пузыри» наблюдались в том же районе, где ранее были найдены пятна топлива. Хонгсет добавил, что эхолот одного из судов также зафиксировал некий объект на дне моря.
Вертолет Ми-8АМТ с восемью россиянами на борту (пять членов экипажа и три пассажира) упал в море 26 октября в 2 км от российского поселка Баренцбург, который находится на норвежском архипелаге Шпицберген. Машина направлялась из другого российского населенного пункта — шахтерского поселка Пирамида в Баренцбург, однако пропал с радаров в 15:35 по местному времени (16:35 мск).
Как заявили в авиакомпании «Конверс Авиа», эксплуатировавшей вертолет, машина была новая и исправная. К предполагаемому месту крушения направился корабль российской компании «Арктикуголь», которая занимается добычей угля на острове. В лизинге у компании находился и упавший вертолет. В МЧС России заявили, что направят водолазов на поиски упавшего вертолета.
Аварийный радиомаяк, находившийся на вертолете, не сработал.
По факту падения Ми-8 Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц).