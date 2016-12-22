Спасатели заметили «воздушные пузыри» в районе пропажи Ми-8 у Шпицбергена

Спасатели заметили в районе поисков упавшего близ Баренцбурга российского вертолета Ми-8 «воздушные пузыри» в море, заявил глава спасательного центра Северной Норвегии Туре Хонгсет.​ Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

По словам Хонгсета «воздушные пузыри» могут указывать на то, что вертолет «или его обломки» находятся на морском дне. Он отметил, что «пузыри» наблюдались в том же районе, где ранее были найдены пятна топлива. Хонгсет добавил, что эхолот одного из судов также зафиксировал некий объект на дне моря.

Вертолет Ми-8АМТ с восемью россиянами на борту (пять членов экипажа и три пассажира) упал в море 26 октября в 2 км от российского поселка Баренцбург, который находится на норвежском архипелаге Шпицберген. Машина направлялась из другого российского населенного пункта — шахтерского поселка Пирамида в Баренцбург, однако пропал с радаров в 15:35 по местному времени (16:35 мск).

Как заявили в авиакомпании «Конверс Авиа», эксплуатировавшей вертолет, машина была новая и исправная. К предполагаемому месту крушения направился корабль российской компании «Арктикуголь», которая занимается добычей угля на острове. В лизинге у компании находился и упавший вертолет. В МЧС России заявили, что направят водолазов на поиски упавшего вертолета.

Аварийный радиомаяк, находившийся на вертолете, не сработал.

По факту падения Ми-8 Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц).

