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В Подмосковье полиция задержала ограбивших дом в Барвихе на 50 млн руб.
Общество, 26 окт, 23:58
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В Подмосковье полиция задержала ограбивших дом в Барвихе на 50 млн руб.

Сотрудники МУ МВД «Одинцовское» задержали трех подозреваемых в краже ювелирных изделий и часов из частного дома в Барвихе на общую сумму более 50 млн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Московской области.

Как заявляют в полиции, подозреваемыми являются жители ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 31 года. Как добавили в пресс-службе регионального управления МВД, в ходе обыска у подозреваемых также были найдены наркотические вещества — «спайс» — общим весом более одного грамма.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст.161 (грабеж) и ст.228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и переработка наркотиков).

Как заявили в управлении МВД по региону, подозреваемые заключены под стражу.

Теги: Подмосковье , задержание , Полиция , Барвиха
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