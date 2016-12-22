На пропавшем в Норвегии российском Ми-8 не сработал аварийный радиомаяк

На пропавшем в Норвегии российском вертолете Ми-8, на борту которого находились восемь человек, не сработал аварийный радиомаяк. Об этом РБК рассказал диспетчер авиакомпании «Конверс Авиа», на обслуживании которой находилось воздушное судно.
«Понимания, почему так произошло, нет — возможно, вертолет просто совершил мягкую посадку. Детальных сообщений ждем от МИДа. Сам вертолет 2013 года выпуска, на нем работает опытный экипаж, так как это заграница, и других не посылаем туда», — сообщил работник авиакомпании.
Российский вертолет Ми-8АМТ упал в море в 2 км от поселка Баренцбург на Шпицбергене. На борту воздушного судна находились восемь человек: трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, остальные — членами экипажа. Как сообщали РБК в «Арктикугле», в лизинге которой находился Ми-8, вертолет вылетел из российского поселка Пирамида в норвежский Баренцбург в 15:49 мск.
«Последний сеанс связи был за 20 км на подлете к вертодрому поселка Баренцбург», — поясняли в компании. Рейс пропал с радаров в 16:35 мск.
В настояще время на месте крушения работают спасательные службы, задействованы вертолеты, морские суда и группа водолазов МЧС России. Информации о судьбе экипажа пока нет.